Гендиректор «Зенита» Медведев: Домингес с удовольствием согласился сыграть в матче легенд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, почему экс-футболист Алехандро Домингес вошёл в итоговую заявку санкт-петербургского клуба на матч легенд со «Спартаком».

«Мы всегда рассматривали его как потенциального игрока нашей команды легенд. Но совсем недавно Алехандро был в России, поэтому думали: может быть, ему будет тяжеловато дважды за короткий срок летать туда и обратно из Аргентины? Но Алехандро с удовольствием подтвердил своё участие в матче легенд», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Домингес выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2009 год, провёл за команду 64 матча, забил десять мячей и отдал 15 результативных передач. Также футболист выступал за «Рубин», где провёл 107 матчей, забил 43 мяча и отдал 24 голевые передачи.

Ответный Матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт 2 сентября в Москве. Он будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит», которая состоится 4 сентября.

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков и Александр Кержаков. Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее «Зенит» опубликовал заявку на матч легенд со «Спартаком».