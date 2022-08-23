«Зенит» опубликовал заявку на матч легенд со «Спартаком»
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За команду из Санкт-Петербурга в том числе сыграют Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Павел Погребняк, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В тренерский штаб «Зенита» входят Анатолий Давыдов и Александр Медведев.
Игра ветеранов пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» 2 сентября.
Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков и Александр Кержаков. Команды провели на поле два тайма по 40 минут.
Ранее Андрей Тихонов заявил, что разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом».