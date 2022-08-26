СЭ: «Динамо» ведёт переговоры по трансферу Самошникова

Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении защитника казанского «Рубина» и сборной России по футболу Ильи Самошникова.

По информации «Спорт-Экспресса», «Динамо» готово предложить за переход 24-летнего защитника €3 млн. В Самошникове руководство бело-голубых видит замену Гильермо Вареле, покинувшему клуб летом.

Самошников является воспитанником «Приалита» из Реутова. Также он известен по выступлениям за «Велес-М», «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году, провёл за казанцев 65 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».