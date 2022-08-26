Чемпион AMC Fight Nights Минеев проведёт бой по правилам кикбоксинга в сентябре
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«Друзья, я соскучился по зарубе в стойке. И когда мне представилась возможность оторваться по моим любимым правилам, я, конечно, принял этот вызов!» — написал Минеев в соцсетях.
По словам россиянина, Джун — сильный и известный европейский спортсмен с большими амбициями.
Джун известен по выступлениям в MMA-промоушенах KSW и EMC. На его счету семь профессиональных боёв, из которых пять завершились его победой, а в двух он потерпел поражения.
Минеев провёл 18 боёв. На его счету 16 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.
Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.