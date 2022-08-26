CAS обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» сумму за трансфер погибшего Салы
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Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в январе 2019 года, став самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба. Вечером 21 января аргентинец вылетел на частном самолёте в Уэльс, но его самолёт потерпел крушение. Через несколько дней тело футболиста было найдено на дне Ла-Манша.
28 января 2020 года «Кардифф» обвинил «Нант» в непредумышленном убийстве Салы.
Ранее CAS зарегистрировал апелляции восьми клубов Российской премьер-лиги на решение ФИФА по поводу иностранных игроков.