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CAS обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» сумму за трансфер погибшего Салы

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Кардифф Сити» на решение ФИФА о выплате части суммы за трансфер Эмилиано Салы.
CAS обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» сумму за трансфер погибшего Салы
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в январе 2019 года, став самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба. Вечером 21 января аргентинец вылетел на частном самолёте в Уэльс, но его самолёт потерпел крушение. Через несколько дней тело футболиста было найдено на дне Ла-Манша.

28 января 2020 года «Кардифф» обвинил «Нант» в непредумышленном убийстве Салы.

Ранее CAS зарегистрировал апелляции восьми клубов Российской премьер-лиги на решение ФИФА по поводу иностранных игроков.

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