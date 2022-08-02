РИА Новости: CAS зарегистрировал апелляции клубов РПЛ на решение ФИФА по легионерам

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по иностранным игрокам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, процедуры начались недавно и находятся на начальной стадии.

Отмечается, что апелляции подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее бразильский полузащитник «Сочи» Жоазиньо рассказал, почему принял решение стать гражданином России.