РИА Новости: CAS зарегистрировал апелляции клубов РПЛ на решение ФИФА по легионерам
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, процедуры начались недавно и находятся на начальной стадии.
Отмечается, что апелляции подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее бразильский полузащитник «Сочи» Жоазиньо рассказал, почему принял решение стать гражданином России.