военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РИА Новости: CAS зарегистрировал апелляции клубов РПЛ на решение ФИФА по легионерам

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по иностранным игрокам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, процедуры начались недавно и находятся на начальной стадии.

Отмечается, что апелляции подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее бразильский полузащитник «Сочи» Жоазиньо рассказал, почему принял решение стать гражданином России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить