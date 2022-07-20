Жоазиньо: я не жалею, что получил российский паспорт

Бразильский полузащитник «Сочи» Жоазиньо рассказал, почему принял решение стать гражданином России.

«Это же здорово. Я люблю Россию. Не знаю, останусь ли я здесь. Ещё об этом не думал. Сам приму решение позже», — цитирует Жоазиньо kp.ru.

По его словам, иностранные футболисты не собираются воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Сочи».

«Все легионеры, которые играли рядом со мной, не думали об этом. Поэтому и обсуждать было нечего», — добавил Жоазиньо.

33-летний бразилец стал гражданином России в 2016 году. Хавбек продлил контракт с «Сочи» на один год.

Жоазиньо в сезоне-2021/22 в 20 матчах чемпионата России забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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