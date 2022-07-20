Жоазиньо: я не жалею, что получил российский паспорт

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник «Сочи» Жоазиньо рассказал, почему принял решение стать гражданином России.
Жоазиньо: я не жалею, что получил российский паспорт
  • AP

«Это же здорово. Я люблю Россию. Не знаю, останусь ли я здесь. Ещё об этом не думал. Сам приму решение позже», — цитирует Жоазиньо kp.ru.

По его словам, иностранные футболисты не собираются воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Сочи».

«Все легионеры, которые играли рядом со мной, не думали об этом. Поэтому и обсуждать было нечего», — добавил Жоазиньо.

33-летний бразилец стал гражданином России в 2016 году. Хавбек продлил контракт с «Сочи» на один год.

Жоазиньо в сезоне-2021/22 в 20 матчах чемпионата России забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов высказался о проблемах в составе ЦСКА перед стартом нового сезона РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить