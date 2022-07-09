Агент Сафонов: Федотов хотел видеть в ЦСКА Кассьерру и Родригао

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о проблемах в составе ЦСКА перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В ЦСКА никогда не подстраивались под тренера. Разве что Газзаев исключение — специалист авторитетный, с харизмой. Не сомневаюсь, что Федотов хотел видеть в команде Кассьерру и Родригао», — цитирует Сафонова «Советский спорт».

15 июня Владимир Федотов возглавил ЦСКА. В сезоне-2021/22 под руководством российского специалиста «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ.

В летнее трансферное окно Матео Кассьерра и Родригао из «Сочи» перешли в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Бруно Фукс должен вернуться в расположение ЦСКА после игры с «Уралом».