Фукс должен вернуться в расположение ЦСКА после игры с «Уралом»

Стало известно, когда бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс прибудет в расположение столичной команды.

23-летний футболист вернётся в ЦСКА после матча первого тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом», сообщает пресс-служба клуба.

Фукс восстанавливался после травмы в Бразилии. Параллельно с лечением Бруно улучшал свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации, которая займёт примерно три-четыре недели.

ЦСКА примет на своём поле «Урал» в первом туре чемпионата России по футболу сезона-2022/23 16 июля.

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