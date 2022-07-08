Фукс должен вернуться в расположение ЦСКА после игры с «Уралом»

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Стало известно, когда бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс прибудет в расположение столичной команды.
Фукс должен вернуться в расположение ЦСКА после игры с «Уралом»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

23-летний футболист вернётся в ЦСКА после матча первого тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом», сообщает пресс-служба клуба.

Фукс восстанавливался после травмы в Бразилии. Параллельно с лечением Бруно улучшал свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации, которая займёт примерно три-четыре недели.

ЦСКА примет на своём поле «Урал» в первом туре чемпионата России по футболу сезона-2022/23 16 июля.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о работе над законопроектом о разрешении продажи пива на стадионах.

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