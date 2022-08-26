Исак перешёл из «Сосьедада» в «Ньюкасл»
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Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Отмечается, что сроки соглашения 22-летнего футболиста с «сороками» не разглашаются.
По информации СМИ, сумма трансфера шведского форварда составила рекордные для клуба €70 млн. Уточняется, что сумма сделки выросла за счёт бонусов. Кроме того, «Реал Сосьедад» получит 10% от суммы следующей продажи шведа.
Исак в сезоне-2021/22 в 32 матчах в разных турнирах забил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.