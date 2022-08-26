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Исак перешёл из «Сосьедада» в «Ньюкасл»

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Нападающий «Реал Сосьедад» швед Александер Исак продолжит карьеру в «Ньюкасле».
Исак перешёл из «Сосьедада» в «Ньюкасл»
  • Gettyimages.ru
  • © Serena Taylor

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Отмечается, что сроки соглашения 22-летнего футболиста с «сороками» не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера шведского форварда составила рекордные для клуба €70 млн. Уточняется, что сумма сделки выросла за счёт бонусов. Кроме того, «Реал Сосьедад» получит 10% от суммы следующей продажи шведа.

Исак в сезоне-2021/22 в 32 матчах в разных турнирах забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

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