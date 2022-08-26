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«Ференцварош» под руководством Черчесова сыграет с «Монако» в группе в Лиге Европы

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В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.
«Ференцварош» под руководством Черчесова сыграет с «Монако» в группе в Лиге Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

По итогам жеребьёвки 32 команды были разбиты на восемь групп.

Группа А — «Арсенал» (Лондон, Англия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды), «Будё-Глимт» (Будё,Норвегия), «Цюрих» (Цюрих,Швейцария);

Группа В — «Динамо» (Киев, Украина), «Ренн» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «АЕК» (Греция);

Группа C — «Рома» (Италия), «Лудогорец» (Болгария), «Бетис» (Испания), «ХИК» (Финляндия);

Группа D — «Брага» (Португалия), «Мальме» (Швеция), «Унион» (Германия), «Юнион» (Бельгия);

Группа E — «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Шериф» (Молдавия), «Омония» (Кипр);

Группа F — «Лацио» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Мидтьюлланд» (Дания), «Штурм» (Австрия);

Группа G — «Олимпиакос» (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Германия), «Нант» (Франция);

Группа H — Црвена Звезда (Сербия), «Монако» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Трабзонспор» (Турция).

Групповые этапы ЛЕ начнутся с 8 сентября по 3 ноября.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сыграет в одной группе с «Ювентусом» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

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