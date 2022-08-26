78.ru: бывшего соперника Дацика обвинили в изнасиловании

Бывшего соперника тяжеловеса Вячеслава Дацика камерунского бойца Тайсона Дижона обвинили в изнасиловании.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, жительница Мурина обратилась в полицию Санкт-Петербурга. Спортсмен подошёл к потерпевшей на улице и взял номер телефона. Позже они встретились в доме у камерунца и, по словам жертвы, произошло преступление.

Отмечается, что спустя несколько часов девушке удалось написать подруге, которая смогла вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Боец находится в изоляторе, ему грозит от трёх до шести лет лишения свободы.

Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, а также бывшим бойцом ММА.

Ранее сообщалось, что в Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.