78.ru: бывшего соперника Дацика обвинили в изнасиловании
- РИА Новости
Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, жительница Мурина обратилась в полицию Санкт-Петербурга. Спортсмен подошёл к потерпевшей на улице и взял номер телефона. Позже они встретились в доме у камерунца и, по словам жертвы, произошло преступление.
Отмечается, что спустя несколько часов девушке удалось написать подруге, которая смогла вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Боец находится в изоляторе, ему грозит от трёх до шести лет лишения свободы.
Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, а также бывшим бойцом ММА.
Ранее сообщалось, что в Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.