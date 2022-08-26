Полузащитник «Монако» Головин оценил жеребьёвку группового турнира Лиги Европы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги Европы.

«Отличная ровная группа, будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» — тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль», — цитирует Головина Sport24.

«Монако» сыграет в группе H с «Црвеной Звездой» (Белград, Сербия), «Ференцварошем» (Будапешт, Венгрия) и «Трабзонспором» (Трабзон, Турция).

Первые матчи в рамках группового этапа Лиги Европы пройдут 3 сентября.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее агент Головина высказался о необходимости вызова футболиста в сборную России в сентябре.