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Полузащитник «Монако» Головин оценил жеребьёвку группового турнира Лиги Европы

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги Европы.
Полузащитник «Монако» Головин оценил жеребьёвку группового турнира Лиги Европы
  • AFP
  • © Valery HACHE

«Отличная ровная группа, будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» — тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль», — цитирует Головина Sport24.

«Монако» сыграет в группе H с «Црвеной Звездой» (Белград, Сербия), «Ференцварошем» (Будапешт, Венгрия) и «Трабзонспором» (Трабзон, Турция).

Первые матчи в рамках группового этапа Лиги Европы пройдут 3 сентября.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее агент Головина высказался о необходимости вызова футболиста в сборную России в сентябре.

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