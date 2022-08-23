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Агент Головина высказался о необходимости вызова футболиста в сборную России в сентябре

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о необходимости вызова футболиста в сборную России в сентябре.
Агент Головина высказался о необходимости вызова футболиста в сборную России в сентябре
  • РИА Новости

«Как и для Лёши Миранчука, так и для Саши логистика тяжёлая, но тут уже решает руководство нашей сборной, тренерский штаб. Они в контакте с игроками и определятся, как это нужно правильно сделать», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

СМИ сообщали, что сборная России может провести контрольные матчи с Ираном, Узбекистаном и Китаем.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.

Сборная России провела последний официальный матч 14 ноября 2021 года с Хорватией (0:1) в рамках квалификации на чемпионат мира.

Ранее «Монако» в меньшинстве крупно уступил «Лансу» в матче Лиги 1.

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