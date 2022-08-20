«Монако» в меньшинстве крупно уступил «Лансу» в матче Лиги 1

«Монако» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Ланса» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Луи II», завершилась со счётом 1:4 в пользу кроваво-золотых.

В составе «Ланса» мячи забили Луа Опенда (7-я минута), Дейер Мачадо (38-я), Секо Фофана (55-я), Уэсли Саид (78-я). У «Монако» отличился Бенуа Бадьяшиль (41-я).

Команда Филиппа Клемана во втором тайме осталась в меньшинстве после удаления Вандерсона (72-я).

Полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле на 52-й минуте. Российский хавбек не запомнился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может продолжить карьеру в чемпионате России.