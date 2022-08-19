Источник: нападающий «Ланса» Ганаго может перейти в «Спартак»
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Камерунского футболиста предложили «Спартаку», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
Уточняется, что форварда хотел арендовать «Краснодар», но французский клуб отказал, так как рассчитывает продать игрока.
В сезоне-2021/22 форвард провёл за «Ланс» 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Уорис перешёл в «Анортосис».