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Источник: нападающий «Ланса» Ганаго может перейти в «Спартак»

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Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может продолжить карьеру в чемпионате России.
Источник: нападающий «Ланса» Ганаго может перейти в «Спартак»
  • Legion-Media
  • © Icon Sport/Sipa USA

Камерунского футболиста предложили «Спартаку», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Уточняется, что форварда хотел арендовать «Краснодар», но французский клуб отказал, так как рассчитывает продать игрока.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за «Ланс» 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Уорис перешёл в «Анортосис».

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