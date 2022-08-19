Бывший нападающий «Спартака» Уорис перешёл в «Анортосис»

Ганский форвард Маджид Уорис подписал контракт с «Анортосисом».

Об этом сообщается на официальном сайте кипрского клуба.

Уточняется, что контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.

Уорис выступал за красно-белых с 2013 по 2014 год. Он провёл за столичный клуб 16 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Последним клубом ганского футболиста был «Страсбург». Он провёл за французскую команду 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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