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Бывший нападающий «Спартака» Уорис перешёл в «Анортосис»

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Ганский форвард Маджид Уорис подписал контракт с «Анортосисом».
Бывший нападающий «Спартака» Уорис перешёл в «Анортосис»
  • Legion-Media
  • © PanoramiC

Об этом сообщается на официальном сайте кипрского клуба.

Уточняется, что контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.

Уорис выступал за красно-белых с 2013 по 2014 год. Он провёл за столичный клуб 16 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Последним клубом ганского футболиста был «Страсбург». Он провёл за французскую команду 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как восстанавливаются защитник Мацей Рыбус и хавбек Виктор Мозес.

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