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Экс-футболист сборной России дисквалифицирован условно пожизненно за удар судьи на матче детских команд

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Бывший нападающий сборной России Андрей Федьков, тренирующий ростовскую детскую команду «СШОР‑8» дисквалифицирован до конца 2022 года за своё поведение во время матча против «Водника».
Экс-футболист сборной России дисквалифицирован условно пожизненно за удар судьи на матче детских команд
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Ростова-на-Дону.

Игра была прекращена на 42‑й минуте. Контрольно‑дисциплинарный комитет в своём решении отмечает, что тренер оскорбил арбитра встречи и ударил его головой в лицо.

Федьков стал обладателем Кубка России в составе «Терека» в сезоне-2003/04 и принял участие в двух матчах за сборную страны.

Ранее Виталий Мешков был назначен главным арбитром матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.

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