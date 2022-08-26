Экс-футболист сборной России дисквалифицирован условно пожизненно за удар судьи на матче детских команд
- Gettyimages.ru
- © Augustas Cetkauskas / EyeEm
Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Ростова-на-Дону.
Игра была прекращена на 42‑й минуте. Контрольно‑дисциплинарный комитет в своём решении отмечает, что тренер оскорбил арбитра встречи и ударил его головой в лицо.
Федьков стал обладателем Кубка России в составе «Терека» в сезоне-2003/04 и принял участие в двух матчах за сборную страны.
Ранее Виталий Мешков был назначен главным арбитром матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.