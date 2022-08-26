Экс-футболист сборной России дисквалифицирован условно пожизненно за удар судьи на матче детских команд

Бывший нападающий сборной России Андрей Федьков, тренирующий ростовскую детскую команду «СШОР‑8» дисквалифицирован до конца 2022 года за своё поведение во время матча против «Водника».

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Ростова-на-Дону.

Игра была прекращена на 42‑й минуте. Контрольно‑дисциплинарный комитет в своём решении отмечает, что тренер оскорбил арбитра встречи и ударил его головой в лицо.

Федьков стал обладателем Кубка России в составе «Терека» в сезоне-2003/04 и принял участие в двух матчах за сборную страны.

Ранее Виталий Мешков был назначен главным арбитром матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.