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В Италии сообщили, что «Спартак» близок к заключению контракта с Кейта

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Экс-форвард итальянского «Лацио» Бальде Кейта может продолжить карьеру в столичном «Спартаке».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, красно-белые близки к подписанию контракта с сенегальцем.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на несколько лет, а футболист постарается обеспечить себе право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

В сезоне-2021/22 сенегалец провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал новость об интересе «Спартака» к нападающему команды Игнатиусу Ганаго.

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