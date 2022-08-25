военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рэперы Птаха и Obe 1 Kanobe устроили перепалку на пресс-конференции «Нашего дела»

Короткая ссылка
Певец Давид Нуриев, известный как Птаха, и хип-хоп-исполнитель Никита Канобович, выступающий под псевдонимом Obe 1 Kanobe, вступили в конфронтацию на пресс-конференции поп-ММА промоушена «Наше дело».
Рэперы Птаха и Obe 1 Kanobe устроили перепалку на пресс-конференции «Нашего дела»
  • © «Наше дело»

В ходе проведения мероприятия вспыхнул конфликт, чуть было не переросиший в массовую драку. Тем не менее, охране удалось предотвратить потасовку.

Поединок между Птахой и Obe 1 Kanobe состоится на турнире промоушена «Наше дело», видео которого будет опубликовано 1 сентября. В рамках главного боя вечера сразятся Азизхан Чоршанбиев по прозвищу Красный король и Ислам Кадиев.

Ранее стали известны результаты поединков поп-ММА «Наше дело» среди представителей российского шоу-бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить