Рэперы Птаха и Obe 1 Kanobe устроили перепалку на пресс-конференции «Нашего дела»
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В ходе проведения мероприятия вспыхнул конфликт, чуть было не переросиший в массовую драку. Тем не менее, охране удалось предотвратить потасовку.
Поединок между Птахой и Obe 1 Kanobe состоится на турнире промоушена «Наше дело», видео которого будет опубликовано 1 сентября. В рамках главного боя вечера сразятся Азизхан Чоршанбиев по прозвищу Красный король и Ислам Кадиев.
Ранее стали известны результаты поединков поп-ММА «Наше дело» среди представителей российского шоу-бизнеса.