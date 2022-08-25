Рэперы Птаха и Obe 1 Kanobe устроили перепалку на пресс-конференции «Нашего дела»

Певец Давид Нуриев, известный как Птаха, и хип-хоп-исполнитель Никита Канобович, выступающий под псевдонимом Obe 1 Kanobe, вступили в конфронтацию на пресс-конференции поп-ММА промоушена «Наше дело».

В ходе проведения мероприятия вспыхнул конфликт, чуть было не переросиший в массовую драку. Тем не менее, охране удалось предотвратить потасовку.

Поединок между Птахой и Obe 1 Kanobe состоится на турнире промоушена «Наше дело», видео которого будет опубликовано 1 сентября. В рамках главного боя вечера сразятся Азизхан Чоршанбиев по прозвищу Красный король и Ислам Кадиев.

Ранее стали известны результаты поединков поп-ММА «Наше дело» среди представителей российского шоу-бизнеса.