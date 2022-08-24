Бестемьянова — о переходе Дмитриевой в Израиль: проиграла конкуренцию внутри страны

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала смену спортивного гражданства российской фигуристки Марии Дмитриевой на израильское.

«Поймите, Дмитриевой уже 14 лет. По меркам женского фигурного катания — серьёзный возраст. Раньше девочки в 15 лет выступали на крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпиадах. Но мы почти ничего не слышали о Марии. То есть она уже проиграла конкуренцию внутри страны», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий прокомментировал смену Дмитриевой спортивного гражданства.