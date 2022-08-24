военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бестемьянова — о переходе Дмитриевой в Израиль: проиграла конкуренцию внутри страны

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала смену спортивного гражданства российской фигуристки Марии Дмитриевой на израильское.
Бестемьянова — о переходе Дмитриевой в Израиль: проиграла конкуренцию внутри страны
  • РИА Новости

«Поймите, Дмитриевой уже 14 лет. По меркам женского фигурного катания — серьёзный возраст. Раньше девочки в 15 лет выступали на крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпиадах. Но мы почти ничего не слышали о Марии. То есть она уже проиграла конкуренцию внутри страны», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий прокомментировал смену Дмитриевой спортивного гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить