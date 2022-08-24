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Новицкий — о переходе Дмитриевой в сборную Израиля: сложно назвать это потерей для России

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Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий прокомментировал смену спортивного гражданства российской фигуристки Марии Дмитриевой на израильское.
Новицкий — о переходе Дмитриевой в сборную Израиля: сложно назвать это потерей для России
  • Gettyimages.ru

«Сложно назвать это потерей для России, поскольку в женском одиночном катании у нас слишком много талантливых девочек и юниорок. Возможно, в составе сборной Израиля Дмитриева получит возможность выступить на крупнейших соревнованиях: чемпионатах Европы и мира, на Олимпийских играх в конце концов», — заявил Новицкий RT.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о причинах смены спортивного гражданства российскими спортсменами.

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