Новицкий — о переходе Дмитриевой в сборную Израиля: сложно назвать это потерей для России

Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий прокомментировал смену спортивного гражданства российской фигуристки Марии Дмитриевой на израильское.

«Сложно назвать это потерей для России, поскольку в женском одиночном катании у нас слишком много талантливых девочек и юниорок. Возможно, в составе сборной Израиля Дмитриева получит возможность выступить на крупнейших соревнованиях: чемпионатах Европы и мира, на Олимпийских играх в конце концов», — заявил Новицкий RT.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о причинах смены спортивного гражданства российскими спортсменами.