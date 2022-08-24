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Новицкий объяснил, почему в ближайшие годы российские фигуристы будут уезжать из страны

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Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий считает, что российские фигуристы будут менять спортивное гражданство в ближайшее время.
Новицкий объяснил, почему в ближайшие годы российские фигуристы будут уезжать из страны
  • Gettyimages.ru

«В нынешней политической обстановке нужно быть готовыми к смене отечественными атлетами спортивного гражданства. У нас полным-полно молодых амбициозных ребят, которые хотят принимать участие в международных турнирах, а не находиться под ограничениями. На мой взгляд, в ближайшие годы ситуация к лучшему не изменится и санкции с России в спорте не снимут. К этой мысли необходимо привыкнуть. Я не говорю, что речь идёт о тренде, но не услышать звучащие звоночки нельзя. Это настораживает. К сожалению, в обозримом будущем людей, желающих защищать честь других стран, станет только больше», — заявил Новицкий RT.

При этом он затруднился ответить на вопрос, как можно удержать фигуристов от смены гражданства.

«Что мы можем им предложить взамен? Этапы Кубка России, который сейчас переименовали в Гран-при? Кто туда приедет? Международных стартов не предвидится, и все вынуждены будут вариться в собственном соку, катаясь на национальном уровне. Это прекрасно, но ребята хотят показать себя. Поэтому они будут уезжать. Конечно, звёзды едва ли решатся на такой шаг. Возьмём ту же Камилу Валиеву. Она уже взяла золото на чемпионате Европы и ОИ. Но более юные девочки такой возможности лишены», — заключил Новицкий.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала смену спортивного гражданства Дмитриевой.





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