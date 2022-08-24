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Кавазашвили: Максименко сможет заменить Селихова в «Спартаке»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал самого сильного на данный момент голкипера московской команды.
Кавазашвили: Максименко сможет заменить Селихова в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Селихов. Он играет в основном составе постоянно. Его признают лучшим из этих двух вратарей», — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днём».

Кавазашвили признался, что зря критично относился к Александру Максименко в сезоне-2021/22. Он подчеркнул, что вратарь в этом году изменился в лучшую сторону.

«Максименко правильно воспринял критику, исправив свои ошибки. Если он выйдет в основе, то может оставить за собой это место надолго», — заключил Кавазашвили.

Селихов в шести матчах текущего сезона два отстоял на ноль. Максименко наблюдал за играми со скамейки запасных.

«Спартак» делит второе место с ЦСКА. Лидирует в чемпионате «Зенит».

Ранее сообщалось, что продажа Леонидом Федуном «Спартака» не повлияла на работу Гильермо Абаскаля.

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