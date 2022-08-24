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Тимошинин — о самом страшном прыжке: такого у меня не было

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Двукратный чемпион Европы Владимир Тимошинин рассказал о системе подготовки к сложным прыжкам в воду.
Тимошинин — о самом страшном прыжке: такого у меня не было
  • РИА Новости

«Самый страшный прыжок? Даже не вспомню, что такие вообще у меня случались. Татьяна Максимовна всегда очень долго нас к новым прыжкам подводила. Пока не убеждалась, что человек готов на 200%, ни о каких экспериментах даже речи не шло. Был период, когда все мои ровесники уже прыгали с «десятки», а я — с «пятёрки». Постоянно им из-за этого проигрывал. А потом как-то за одну тренировку собрал с десяти метров всю программу. По паре раз сделал все прыжки, правда, в воздушную «подушку», — заявил Тимошинин в интервью RT.

Ранее Тимошинин прокомментировал новость, что немецкий прыгун в воду Ян Хемпель обвинил своего тренера Вернера Лангера в сексуальном насилии.

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