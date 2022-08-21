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Тимошинин — о заявлении Хемпеля о сексуальном насилии: мир сошёл с ума

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Призёр чемпионата мира Владимир Тимошинин прокомментировал новость о том, что немецкий прыгун в воду Ян Хемпель обвинил своего тренера Вернера Лангера в сексуальном насилии.
Тимошинин — о заявлении Хемпеля о сексуальном насилии: мир сошёл с ума
  • Ян Хемпель
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Когда я читаю подобные вещи, думаю о том, что мир сошёл с ума. История с Хемпелем для меня — из той же серии. В голове не укладывается, что это может быть правдой. Ян был не слишком общителен, но и замкнутым я бы его не назвал. Скорее он был постоянно сосредоточен на тренировках и выступлениях. Мы постоянно встречались на соревнованиях, никакой внутренней проблемы я в нём не замечал. Знаю, что у него есть жена, дочка, но слышал от коллег, уже когда история стала достоянием общественности, что у Хемпеля развивается болезнь Альцгеймера и что он просто не захотел уносить свою тайну с собой. Соответствует ли это действительности? Я не знаю», — заявил Тимошинин RT.

Ранее призёр ОИ признался, что 14 лет подвергался сексуальному насилию со стороны тренера.

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