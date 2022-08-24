Геркус назвал болельщиков ФК «Торпедо» настоящими героями

Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Илья Геркус высказался о болельщиках столичной команды.

«Это героические, без сомнения, люди, которые не оставляли родной клуб на протяжении десятилетий, когда «Торпедо» барахталось в низших эшелонах», — цитирует Геркуса РИА Новости.

Вместе с тем он дал понять, что глубоко не вовлечён в историю противостояния фанатов «Торпедо» и руководства клуба.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 заняло первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и напрямую пробилось в элитный дивизион. Чёрно-белые вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя семь лет.

Ранее Геркус рассказал, что во время его работы в «Локомотиве» руководство клуба требовало победы в еврокубках.











