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Геркус рассказал, что руководство «Локомотива» требовало победы в еврокубках

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Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в «Локомотиве» руководство клуба требовало победы в еврокубках.
Геркус рассказал, что руководство «Локомотива» требовало победы в еврокубках
  • РИА Новости

«Анатолий Мещеряков перешёл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках. Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были», — цитирует Геркуса РИА Новости.

Напомним, что Геркус занимал должность президента московского клуба с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Локомотив» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и обладателем Кубка страны.

18 августа стало известно о назначении Геркуса на пост президента московского «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Геркус был представлен футболистам «Торпедо» в качестве нового президента клуба.

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