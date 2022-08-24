Геркус рассказал, что руководство «Локомотива» требовало победы в еврокубках

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в «Локомотиве» руководство клуба требовало победы в еврокубках.

«Анатолий Мещеряков перешёл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках. Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были», — цитирует Геркуса РИА Новости.

Напомним, что Геркус занимал должность президента московского клуба с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Локомотив» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и обладателем Кубка страны.

18 августа стало известно о назначении Геркуса на пост президента московского «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Геркус был представлен футболистам «Торпедо» в качестве нового президента клуба.