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Тен Хаг разделил наказание с игроками после поражения от «Брентфорда»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг придумал оригинальное наказание после поражения от «Брентфорда» в матче второго тура чемпионата Англии.
Тен Хаг разделил наказание с игроками после поражения от «Брентфорда»
  • Gettyimages.ru

Специалист заставил игроков пробежать 13,8 км — расстояние, на которое футболисты «Брентфорда» перебежали его подопечных, сообщает The Mirror. Отмечается, что тен Хаг разделил с футболистами наказание и сам бегал с ними.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Брентфорд Коммьюнити», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Лондона. После встречи МЮ впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Уэйн Руни высказался о переходе в МЮ Каземиро.

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