военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Руни: де Йонг подошёл бы лучше МЮ, чем Каземиро и Эриксен

Короткая ссылка
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о переходе в клуб Каземиро.
Руни: де Йонг подошёл бы лучше МЮ, чем Каземиро и Эриксен
  • AP

«Каземиро похож на Эриксена — оба зарекомендовали себя хорошими игроками, но помогут ли они клубу двигаться вперед? Де Йонг подошёл бы лучше», — цитирует Руни The Times.

За 30-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» заплатил мадридскому «Реалу» €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

В прошедшем сезоне бразильский полузащитник провёл за сливочных 32 матча и забил один мяч.

Ранее Рафаэль Варан объяснил, чем силён Каземиро на футбольном поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить