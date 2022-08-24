Руни: де Йонг подошёл бы лучше МЮ, чем Каземиро и Эриксен

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о переходе в клуб Каземиро.

«Каземиро похож на Эриксена — оба зарекомендовали себя хорошими игроками, но помогут ли они клубу двигаться вперед? Де Йонг подошёл бы лучше», — цитирует Руни The Times.

За 30-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» заплатил мадридскому «Реалу» €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

В прошедшем сезоне бразильский полузащитник провёл за сливочных 32 матча и забил один мяч.

Ранее Рафаэль Варан объяснил, чем силён Каземиро на футбольном поле.