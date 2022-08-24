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Сборная России по спортивной борьбе не выступит на чемпионате мира 2022 года

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что национальная сборная не примет участия в чемпионате мира 2022 года в Сербии.
Сборная России по спортивной борьбе не выступит на чемпионате мира 2022 года
  • РИА Новости

«Чемпионат мира точно пройдёт без нас. Это уже решённый вопрос», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

ЧМ-2022 пройдёт с 10 по 18 сентября.

Объединённый мир борьбы (UWW) 2 марта отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее Мамиашвили заявил, что всё борцовское сообщество страны гордится героическим поступком дагестанского тренера Арсланбека Алиева.



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