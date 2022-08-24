Сборная России по спортивной борьбе не выступит на чемпионате мира 2022 года

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что национальная сборная не примет участия в чемпионате мира 2022 года в Сербии.

РИА Новости