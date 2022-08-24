Сборная России по спортивной борьбе не выступит на чемпионате мира 2022 года
- РИА Новости
«Чемпионат мира точно пройдёт без нас. Это уже решённый вопрос», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
ЧМ-2022 пройдёт с 10 по 18 сентября.
Объединённый мир борьбы (UWW) 2 марта отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее Мамиашвили заявил, что всё борцовское сообщество страны гордится героическим поступком дагестанского тренера Арсланбека Алиева.