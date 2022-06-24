Мамиашвили: вся борцовская семья России гордится героическим поступком тренера Алиева

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что всё борцовское сообщество страны гордится героическим поступком дагестанского тренера Арсланбека Алиева.

«Арсланбек Алиев совершил поистине героический поступок, и вся наша борцовская семья гордится им. Надеюсь, что его ученики в будущем станут чемпионами. И важно, что он своими качествами и настоящими поступками воспитывает достойных, подобных себе людей. Арсланбеку хочу сейчас пожелать только хорошего здоровья», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

ДТП произошло в центре Москвы. Водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, въехал в стену жилого дома, после чего машина загорелась.

Юношеская сборная Дагестана под руководством Алиева становилась чемпионом командного зачёта на соревнованиях.

Ранее Алиев рассказал, как бросился на помощь людям в горящем автомобиле после ДТП.