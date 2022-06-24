Мамиашвили: вся борцовская семья России гордится героическим поступком тренера Алиева

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что всё борцовское сообщество страны гордится героическим поступком дагестанского тренера Арсланбека Алиева.
Мамиашвили: вся борцовская семья России гордится героическим поступком тренера Алиева
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Арсланбек Алиев совершил поистине героический поступок, и вся наша борцовская семья гордится им. Надеюсь, что его ученики в будущем станут чемпионами. И важно, что он своими качествами и настоящими поступками воспитывает достойных, подобных себе людей. Арсланбеку хочу сейчас пожелать только хорошего здоровья», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

ДТП произошло в центре Москвы. Водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, въехал в стену жилого дома, после чего машина загорелась.

Юношеская сборная Дагестана под руководством Алиева становилась чемпионом командного зачёта на соревнованиях.

Ранее Алиев рассказал, как бросился на помощь людям в горящем автомобиле после ДТП.

 

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