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Агент Николсона: ради «Спартака» Шамар отказался от сборной Ямайки

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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал о жертвах футболиста ради московского клуба.
Агент Николсона: ради «Спартака» Шамар отказался от сборной Ямайки
  • Gettyimages.ru

«Для Шамара «Спартак» — это его дом. Он многим пожертвовал ради этого клуба — надеюсь, вы помните, что он не играет за сборную», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок отказался от вызова в сборную Ямайки на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре ради адаптации в московском клубе.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Николсона рассказал о будущем нападающего в «Спартаке».

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