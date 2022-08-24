Агент Николсона: ради «Спартака» Шамар отказался от сборной Ямайки

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал о жертвах футболиста ради московского клуба.

«Для Шамара «Спартак» — это его дом. Он многим пожертвовал ради этого клуба — надеюсь, вы помните, что он не играет за сборную», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок отказался от вызова в сборную Ямайки на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре ради адаптации в московском клубе.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Николсона рассказал о будущем нападающего в «Спартаке».