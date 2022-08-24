Кавенаги назвал бывшего владельца «Спартака» Федуна настоящим профессионалом

Бывший нападающий московского «Спартака» Фернандо Кавенаги прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

«Я прочитал новости о его уходе из «Спартака». Могу сказать только слова благодарности Федуну — отличный руководитель и большой профессионал. Я очень рад, что мы знакомы с ним», — цитирует Кавенаги ТАСС.

Аргентинский форвард пожелал Федуну больших успехов во всём, а также заявил, что всегда будет любить «Спартак».

Федун 22 августа покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак», набравший 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь «Спартаку» после ухода из клуба Федуна.







