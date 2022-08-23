Дзюба мог получать в Саудовской Аравии сопоставимую с «Зенитом» зарплату
«У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии — там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере. Но Артём сказал: «Мне рано туда ехать», — цитирует агента Sport24.
Гольдман дал понять, что Дзюба принимал финальное решение с убеждением, что футбол дороже денег.
«Понятно, что рамки были. Дзюба — статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз. Но деньги не главенствовали», — заключил Гольдман.
18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
«Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу (2:4). Россиянин отметился голом.
Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Демирспор».