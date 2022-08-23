Генич — о Садыгове: сын не должен играть в команде отца

Комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Химок» Илье Садыгове.

«Сын не должен играть в команде у отца. Если Туфан Садыгов так переживает за своего сына и хочет, чтобы он играл, то пусть он играет в «Велесе», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что такая ситуация может создать некомфортную обстановку в клубе. По мнению комментатора, журналисты всегда будут указывать на факт родства в команде.

Напомним, что Илья Садыгов из «Химок» является сыном Туфана Садыгова — одного из главных акционеров подмосковной команды.

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