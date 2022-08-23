Источник: китайский банк рассматривает вариант покупки «Торпедо»

Один из китайских банков рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Торпедо».

Об этом сообщает Telegram-канал «Раздевалка».

Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что китайский банк может купить один из московских футбольных клубов, чтобы продвигать свои интересы в России. Специалист предположил, что целью китайцев станет «Спартак».

22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее РПЛ пожелала успехов Леониду Федуну после его ухода с поста президента «Спартака».