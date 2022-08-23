Турецкий журналист — о дебюте Дзюбы: он не готов физически

Турецкий спортивный журналист Мехмед Озджан оценил выступление Артёма Дзюбы в дебютном матче за «Адана Демирспор».

«Мне не понравился тот футбол, который вчера показал на поле Дзюба, потому что пока он не готов к чемпионату Турции. Гол? Это удача, физически он ещё не готов», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».