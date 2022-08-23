военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Турецкий журналист — о дебюте Дзюбы: он не готов физически

Короткая ссылка
Турецкий спортивный журналист Мехмед Озджан оценил выступление Артёма Дзюбы в дебютном матче за «Адана Демирспор».
Турецкий журналист — о дебюте Дзюбы: он не готов физически
  • РИА Новости

«Мне не понравился тот футбол, который вчера показал на поле Дзюба, потому что пока он не готов к чемпионату Турции. Гол? Это удача, физически он ещё не готов», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить