Турецкий журналист — о дебюте Дзюбы: он не готов физически
- РИА Новости
«Мне не понравился тот футбол, который вчера показал на поле Дзюба, потому что пока он не готов к чемпионату Турции. Гол? Это удача, физически он ещё не готов», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.
Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.
Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».