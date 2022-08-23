Колосков: Артём же не забил гол по факту, там мяч уже пересекал линию

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о дебюте форварда Артёма Дзюбы за «Адана Демирспор».

«Не хватало мне, чтобы я ещё матчи Дзюбы смотрел. Это вообще не та фигура, которую на моём уровне надо обсуждать. Артём же не забил по факту, там мяч уже пересекал линию», — цитирует Колоскова Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».