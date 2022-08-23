Арбитр Федотов: в матче с «Ахматом» в ворота ЦСКА следовало назначить пенальти

Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче шестого тура Российской премьер-лиги сезона-2022/23 с участием ЦСКА и «Ахмата».

«Карасёв не показал три жёлтые карточки: на 46-й, 70-й и 37-й минутах, хотя на 37-й минуте игрок гостей умышленно играл рукой. Также следовало назначить одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА на 91-й минуте: Дивеев в подкате выставил руку, мяч в неё попал», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Торпедо» (одно очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее Карраскаль рассказал, почему ЦСКА пропустил два мяча в матче с «Ахматом».