Каррера уверен, что Дзюба может стать звездой в Турции

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о дебюте форварда Артёма Дзюбы за «Адана Демирспор».

«Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, какой он был в России. Артём ещё всем покажет, что его рано списали со счетов! Он отличный нападающий, который забивает и заставляет команду играть хорошо», — цитирует Карреру Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».