Каррера уверен, что Дзюба может стать звездой в Турции
- РИА Новости
«Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, какой он был в России. Артём ещё всем покажет, что его рано списали со счетов! Он отличный нападающий, который забивает и заставляет команду играть хорошо», — цитирует Карреру Sport24.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.
Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.
Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».