Юран объяснил, почему хотел бы возглавить «Спартак»
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«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: «Однозначно да!» У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и в мире», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что задачей красно-белых является чемпионство в РПЛ и победа в Кубке страны.
«Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста», — заключил Юран.
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее Юран предположил, что у экс-президента красно-белых Леонида Федуна имелось достаточно времени, чтобы привести «Спартак» к успеху.