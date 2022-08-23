Юран объяснил, почему хотел бы возглавить «Спартак»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран заявил, что хотел бы тренировать московский «Спартак».

«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: «Однозначно да!» У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и в мире», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что задачей красно-белых является чемпионство в РПЛ и победа в Кубке страны.

«Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста», — заключил Юран.

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран предположил, что у экс-президента красно-белых Леонида Федуна имелось достаточно времени, чтобы привести «Спартак» к успеху.