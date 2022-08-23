Сёмин уверен, что в минувшем сезоне РПЛ будет серьёзная борьба за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2022/23 РПЛ.

«У «Зенита» в этом сезоне много конкурентов — ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Краснодар». Будет серьёзная борьба. Но «Зенит» оправдывает чемпионские ожидания», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Торпедо» в матче с «Зенитом» защищалось большой группой игроков, поэтому столичному клубу было непросто забить.

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Торпедо» (одно очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Медведев будет помощником тренера в ретроматче со «Спартаком».