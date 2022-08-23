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Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Кремонезе»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы римского клуба в матче второго тура Серии А с «Кремонезе».
Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Кремонезе»
  • AP

«Мы столкнулись с действительно впечатляющей командой, которая упорно сопротивлялась. Также поздравляю судью, он провёл отличную игру. Когда у тебя есть шансы, но ты не забиваешь, я не скажу, что появляется страх, но давление определённо присутствует», — приводит слова Моуринью Football Italia.

«Рома» одержала победу над «Кремонезе» со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник итальянского клуба Крис Смоллинг на 65-й минуте.

После двух туров «Наполи» (шесть очков) занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. «Интер» и «Рома» (шесть очков) расположились на второй и третьей строчках.

Ранее Моуринью подтвердил, что нападающий Белотти хочет перейти в «Рому».

 

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