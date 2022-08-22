Моуринью подтвердил, что нападающий Белотти хочет перейти в «Рому»
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«Я пока не знаю, сможем ли мы подписать Белотти. Я могу говорить о нём, потому что он находится в статусе свободного агента», — приводит слова тренера Football Italia.
Он также подчеркнул, что счастлив слышать, что футболист хочет перейти в «Рому».
«Наш спортивный директор отлично всё знает», — заключил Моуринью.
В сезоне-2021/22 Белотти выступал за «Торино» и провёл 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Летом нападающий покинул клуб.
Ранее полузащитник «Ромы» Вейналдум сломал ногу на тренировке.