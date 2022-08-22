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Моуринью подтвердил, что нападающий Белотти хочет перейти в «Рому»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий Андреа Белотти хочет продолжить карьеру в римском клубе.
Моуринью подтвердил, что нападающий Белотти хочет перейти в «Рому»
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

«Я пока не знаю, сможем ли мы подписать Белотти. Я могу говорить о нём, потому что он находится в статусе свободного агента», — приводит слова тренера Football Italia.

Он также подчеркнул, что счастлив слышать, что футболист хочет перейти в «Рому».

«Наш спортивный директор отлично всё знает», — заключил Моуринью.

В сезоне-2021/22 Белотти выступал за «Торино» и провёл 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Летом нападающий покинул клуб.

Ранее полузащитник «Ромы» Вейналдум сломал ногу на тренировке.

 

 

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