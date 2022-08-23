«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

В матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем».

Игра, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд на 16-й и 53-й минутах. Единственный мяч за «Ливерпуль» забил Мохаммед Салах на 81-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» (три очка) поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» (два очка) — 16-й.

Ранее Эрик тен Хаг объяснил отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе на матч с «Ливерпулем».