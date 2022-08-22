Салихова: порой я ставила «Спартак» выше интересов семьи и детей
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой «отлично». Я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей», — цитирует её «Осторожно Media».
Салихова добавила, что в отношении неё и команды часто были негативные моменты — предательство и лицемерие. Но, по её словам, она больше запомнит не это, а то, как Доменико Тедеско вырвал серебро чемпионата России в сезоне-2020/21. По мнению Салиховой, «эти медали в «Газпром Лиге» можно приравнять к золотым».
22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее Салихова рассказала о работе с бывшим спортивным директором команды Лукой Каттани.