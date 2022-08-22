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Салихова: порой я ставила «Спартак» выше интересов семьи и детей

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Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги своей работы в московском клубе.
Салихова: порой я ставила «Спартак» выше интересов семьи и детей
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой «отлично». Я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей», — цитирует её «Осторожно Media».

Салихова добавила, что в отношении неё и команды часто были негативные моменты — предательство и лицемерие. Но, по её словам, она больше запомнит не это, а то, как Доменико Тедеско вырвал серебро чемпионата России в сезоне-2020/21. По мнению Салиховой, «эти медали в «Газпром Лиге» можно приравнять к золотым».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Салихова рассказала о работе с бывшим спортивным директором команды Лукой Каттани.

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