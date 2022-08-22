В исполкоме РФС не получали заявлений об уходе от Федуна
- РИА Новости
«Никаких заявлений от Леонида Арнольдовича мы не получали. Он остаётся членом исполкома», — цитирует представителя РФС «Чемпионат».
Напомним, что Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».
Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее Виталий Мутко прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента «Спартака».