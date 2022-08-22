В исполкоме РФС не получали заявлений об уходе от Федуна

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун ещё не покинул исполком Российского футбольного союза (РФС).

«Никаких заявлений от Леонида Арнольдовича мы не получали. Он остаётся членом исполкома», — цитирует представителя РФС «Чемпионат».

Напомним, что Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Виталий Мутко прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента «Спартака».