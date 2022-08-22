Мутко: Федун оставил в «Спартаке» часть сердца и души
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«Леонид Арнольдович был безгранично предан «Спартаку». За время Федуна в команде в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Он оставил часть сердца и души в клубе», — цитирует Мутко «Чемпионат».
Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее Станислав Черчесов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».