Министр спорта России Матыцин поблагодарил Федуна
- РИА Новости
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«Благодарю Леонида Арнольдовича за весомый вклад в развитие «Спартака» и российского футбола. Команде и болельщикам я желаю сохранять и приумножать свои богатые традиции, всегда находиться в топе и вместе радоваться победам», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее Виталий Мутко прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента «Спартака».