Министр спорта России Матыцин поблагодарил Федуна

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского «Спартака».

«Благодарю Леонида Арнольдовича за весомый вклад в развитие «Спартака» и российского футбола. Команде и болельщикам я желаю сохранять и приумножать свои богатые традиции, всегда находиться в топе и вместе радоваться победам», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Виталий Мутко прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента «Спартака».